Погба рассказал о поддержке Аллегри

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Этим летом француз вернулся в туринский клуб на правах свободного агента.

«Я всегда отлично ладил с Аллегри. Он хорошо меня знает и постоянно помогал мне, когда мы работали вместе в прошлом, даже когда я играл в «Манчестер Юнайтед», мы поддерживали связь и часто общались», — рассказал Погба в интервью GQ Magazine Italia.

В этом сезоне хавбек из-за травмы пока не участвовал в матчах команды.