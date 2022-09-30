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Италия

Сегодня, 11:15

Погба рассказал о поддержке Аллегри

Виктория Кравченко

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Этим летом француз вернулся в туринский клуб на правах свободного агента.

«Я всегда отлично ладил с Аллегри. Он хорошо меня знает и постоянно помогал мне, когда мы работали вместе в прошлом, даже когда я играл в «Манчестер Юнайтед», мы поддерживали связь и часто общались», — рассказал Погба в интервью GQ Magazine Italia.

В этом сезоне хавбек из-за травмы пока не участвовал в матчах команды.

Поль Погба
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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