Погба рискует пропустить возобновление сезона в серии А

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может не успеть восстановиться к старту второй половины сезона серии А, сообщает Goal.

По данным источника, футболист восстанавливается после операции на колене. 29-летний француз еще не приступил к этапу своей программы реабилитации.

На данный момент футболист занимается в тренажерном зале и бассейне. Операция была сделана еще в сентябре.