Погба сдал положительный тест на допинг

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-контроль после матча с «Удинезе» (3:0) в первом туре итальянской серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

Погба не появился на поле в матче с «Удинезе», который прошел 20 августа. Он просидел всю игру на скамейке запасных. В текущем сезоне он провел два матча за «Ювентус», сыграв в общей сложности 52 минуты.