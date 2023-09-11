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Италия

Допинг

Сегодня, 18:45

Погба сдал положительный тест на допинг

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист «Ювентуса» Поль Погба.
Поль Погба.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провалил допинг-контроль после матча с «Удинезе» (3:0) в первом туре итальянской серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

Погба не появился на поле в матче с «Удинезе», который прошел 20 августа. Он просидел всю игру на скамейке запасных. В текущем сезоне он провел два матча за «Ювентус», сыграв в общей сложности 52 минуты.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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17.09 16:00
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17.09 16:00
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 - : -
17.09 19:00
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 - : -
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