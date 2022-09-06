Погба собирался отложить операцию, но врачи «Ювентуса» смогли его переубедить

Полузащитник сборной Франции Поль Погба не планировал прибегать к хирургическому вмешательству, пока на этом не настоял медицинский персонал «Ювентуса», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник рассчитывал восстановиться консервативным путем, чтобы снизить риск неучастия на предстоящем чемпионате мира в Катаре, однако такой метод не принес ожидаемого результата.

Однако врачам удалось убедить 29-летнего игрока в том, что операцию необходимо провести как можно скорее.

По предварительным данным, полузащитник пропустит 6 недель после операции.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года.