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Допинг

Сегодня, 20:38

Погба сократили срок дисквалификации до 18 месяцев

Сергей Разин
корреспондент
Поль Погба.
Фото Global Look Press
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Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации французскому полузащитнику Полю Погба с 4 лет до 18 месяцев, сообщает Daily Mail.

Таким образом, 31-летний француз сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В конце сентября сообщалось, что «Ювентус» намерен расторгнуть контракт с футболистом.

Поль Погба. Погба мог стать легендой и взять пару «Золотых мячей». Но вместо этого закончит с клеймом допингера

Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2022 года. Ранее он уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, но потом перешел в «Манчестер Юнайтед» (2016-2022). Контракт француза с итальянской командой рассчитан до лета 2026-го.

Поль Погба
ФК Ювентус

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