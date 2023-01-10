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Италия

Сегодня, 20:54

Погба вернулся к тренировкам с «Ювентусом»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба вернулся к тренировкам после травмы, сообщила пресс-служба туринского клуба.

«Ювентус» опубликовал фотографии, на которых 29-летний француз проводит тренировку в общей группе и выполняет упражнения.

Полузащитник получил травму колена на предсезонном сборе летом. В сентябре Погба был прооперирован. В октябре футболист вернулся к тренировкам, однако он получил мышечное повреждение, из-за которого его возвращение отложилось на неопределенный срок.

В сезоне-2022/23 Погба не провел ни одного матча, а также пропустил чемпионат мира в Катаре.

Поль Погба
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