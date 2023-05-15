Погба выбыл до конца сезона

15 мая, 08:29
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщает Corriere dello Sport.
Француз травмировался в матче 35-го тура серии А с «Кремонезе» (2:0). 30-летний хавбек правой ногой сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал и почти сразу лег на газон. На 24-й минуте француз покинул поле в слезах, натянув футболку на лицо.
Погба проводил свой шестой матч в серии А в этом сезоне. Футболист почти весь год лечился после повреждений. Он впервые вышел в старте в апреле 2022 года.