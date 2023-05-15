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Италия

15 мая, 08:29

Погба выбыл до конца сезона

Виктория Кравченко
Поль Погба.
Фото Reuters
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщает Corriere dello Sport.

Француз травмировался в матче 35-го тура серии А с «Кремонезе» (2:0). 30-летний хавбек правой ногой сделал навес в штрафную площадь соперника, после чего захромал и почти сразу лег на газон. На 24-й минуте француз покинул поле в слезах, натянув футболку на лицо.

Погба проводил свой шестой матч в серии А в этом сезоне. Футболист почти весь год лечился после повреждений. Он впервые вышел в старте в апреле 2022 года.

Поль Погба
ФК Ювентус
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