Погба — о критиках: «Я хочу заставить их взять обратно свои слова»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Я хочу заставить их взять обратно свои слова... Я хочу показать им, что я не слабый. Они могут говорить обо мне плохо, но я никогда не сдамся. Футбол очень красивый вид спорта, но жестокий. Люди могут забыть тебя. Ты можешь сделать что-то великое, но на следующий день ты уже никто», — приводит Goal слова Погбы.

Погба выступает за «Ювентус» с 2022 года. В этом сезоне 30-летний футболист провел 2 игры в серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что французским полузащитником интересуются «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.