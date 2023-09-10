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Италия

10 сентября, 23:37

Погба — о критиках: «Я хочу заставить их взять обратно свои слова»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Я хочу заставить их взять обратно свои слова... Я хочу показать им, что я не слабый. Они могут говорить обо мне плохо, но я никогда не сдамся. Футбол очень красивый вид спорта, но жестокий. Люди могут забыть тебя. Ты можешь сделать что-то великое, но на следующий день ты уже никто», — приводит Goal слова Погбы.

Погба выступает за «Ювентус» с 2022 года. В этом сезоне 30-летний футболист провел 2 игры в серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что французским полузащитником интересуются «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Источник: https://www.goal.com/en/news/i-m-not-weak-paul-pogba-vows-make-critics-eat-words-juventus-midfielder-bemoans-cruel-nature-elite-football/blt4533c3f945685adc
Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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