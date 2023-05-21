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Италия

Сегодня, 16:44

Погба — о травмах: «Я не сдамся и не потерплю поражения»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал большое число травм в текущем сезоне.

«Привет всем, я думаю, что сейчас подходящее время высказаться после долгого периода молчания. Мой сезон был очень сложным, с проблемами как на поле, так и за его пределами. Как вы знаете, для меня это было действительно тяжело, прежде всего психологически.

Я многому научился за этот год, и я думаю, что все, что произошло, поможет мне вернуться сильнее. Спасибо всем вам за вашу поддержку. Мысленно и физически я сделаю все возможное, чтобы вернуться в отличную форму и помочь своей команде выиграть трофей, потому что это то, ради чего я пришел сюда.

Итак, я просто хотел сказать вам, что я не сдамся и потерплю поражения. Я отдам все свои силы. Еще раз спасибо всем», – написал Погба в соцсетях.

30-летний полузащитник вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. В текущем сезоне он из-за травм провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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