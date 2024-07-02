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Сегодня, 11:13

Поль Погба: «Я усердно тренируюсь, чтобы поскорее вернуться на поле»

Поль Погба.
Фото AFP
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сделал заявление о своем будущем.

Я все еще футболист. Не обращайте внимание на людей, которые говорят, что я ушел в отставку. Я усердно тренируюсь и по-прежнему на 100% футболист. Не могу дождаться своего возвращения на поле», — приводит слова Погба Sky Sport.

29 февраля стало известно, что 31-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

11 сентября 2023 года появилась информация, что допинг-тест Погба дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Погба имеет контракт с «Ювентусом», рассчитанный до лета 2026 года.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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