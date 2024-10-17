Погба: «Даже если Ибрагимович позвонит мне, не перейду в «Милан»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба опроверг возможность своего перехода в «Милан».

«Присоединюсь ли я к «Милану»? Невозможно. Даже если Ибрагимович позвонит мне, он знает, что я не предам «Ювентус». Не вижу себя в другой футболке. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться в состав «Ювентуса», — цитирует Sky Sport Погба.

Ранее стало известно, что 31-летнему Погба сократили срок накзания с 4 лет до 18 месяцев после удовлетворения апелляции в CAS, и он сможет вернуться в профессиональный футбол уже в марте 2025 года.