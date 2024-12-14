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Италия

Сегодня, 05:24

Погба намекнул, что нашел себе новый клуб

Евгений Козинов
Корреспондент
Поль Погба.
Фото AFP
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Экс-полузащитник «Ювентуса» Поль Погба опубликовал в своей социальной сети загадочное сообщение. В пятницу вечером француз разместил три смайлика: песочные часы, застегнутый рот на молнию и подмигивающий глаз, высунувший язык, без каких-либо других объяснений.

По мнению RMC, это знак будущего объявления о новом клубе. В конце ноября к Погба обратился полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо и пригласил Поля в провансальский клуб.

Фото соцсети

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года.

1 декабря 31-летний француз стал свободным агентом, так как стороны достигли взаимного соглашения о расторжении контракта.

Поль Погба. «Ювентус» попрощался с отбывающим дисквалификацию Погба. Какой клуб теперь возьмет его?
Поль Погба
Футбол
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