Погба — о ничьей с «Болоньей»: «Результат разочаровал, «Ювентус» должен был победить»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба недоволен результатом матча 2-го тура серии А против «Болоньи» (1:1).

«Я очень рад вернуться на поле и заниматься тем, что я люблю. Я хочу помогать команде, но результат меня разочаровал. Считаю, мы должны были победить. Хорошо, что мы не проиграли. Мы знаем, что должны усердно работать и набираться опыта. Мы забираем одно очко и готовимся к следующему матчу. Я в хорошей форме и хочу вернуться красиво. Я так же голоден, как и раньше, когда был моложе. Мне хочется усердно работать и побеждать», — приводит слова Погба Football Italia.

«Ювентус» набрал 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Болонья» находится на 14-й строчке (1 балл).