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Допинг

16 октября, 23:22

Погба — о своей дисквалификации за допинг: «Это ударило по моей психике»

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Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как воспринял ситуацию со своей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

«Для меня и моей семьи это стало потрясением. Это ударило по моей психике. Это было действительно трудное время, и нужно было набраться терпения. Важно было сохранять веру и позитивный настрой, чтобы говорить себе, что все изменится к лучшему. Потому что я знаю, что я невиновен, и это очень суровое наказание. Четыре года — это очень много, и это несправедливо», — приводит слова Погба RMC Sport.

Ранее стало известно, что 31-летнему Погба сократили срок накзания с 4 лет до 18 месяцев после удовлетворения апелляции в CAS, и он сможет вернуться в профессиональный футбол уже в марте 2025 года.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус

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