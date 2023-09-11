Поль Погба временно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба временно отстранен от футбола за нарушение антидопинговых правил, сообщает Mediaset со ссылкой на Национальный антидопинговый суд Италии.

11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

Погба не появлялся на поле в матче с «Удинезе», который прошел 20 августа. Он просидел всю игру на скамейке запасных. В текущем сезоне провел 2 матча за «Ювентус», сыграв в общей сложности 52 минуты.