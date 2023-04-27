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Италия

Сегодня, 16:10

Полиция конфисковала контрафактную партию атрибутики «Наполи» на 800 тысяч евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Финансовая полиция Неаполя конфисковала партию контрафактной атрибутики «Наполи» на сумму более 800 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, на складе площадью 200 квадратных метров хранилось более 18 тысяч контрафактных товаров с символикой клуба. Атрибутика команды продавалась в наиболее посещаемых туристами районах Неаполя.

Сообщается, что ответственным за поставки продукции является гражданин Марокко. Ему уже предъявлены обвинения в подделке и незаконном сбыте товара.

Футбол
ФК Наполи
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