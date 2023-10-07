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Италия

Сегодня, 06:49

Зелиньски получил гражданство Италии

Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски получил гражданство Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что процесс получился для 29-летнего поляка долгим — в прошлом году он сдал необходимый подготовительный экзамен. Два года назад получил право подать заявление на получение итальянского гражданства — после 10 лет с момента первого прибытия в страну.

Зелиньски живет в Италии уже 12 лет. В 2011 году он перешел из молодежного состава «Заглембе» в «Удинезе» в возрасте 17 лет. Спустя 5 лет он стал игроком «Наполи», который заплатил за него 16 миллионов евро.

За итальянские клубы поляк провел 449 матчей, забил 65 голов и отдал 56 результативных передач.

Петр Зелиньски
ФК Наполи
Серия А
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