Зелиньски получил гражданство Италии

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски получил гражданство Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что процесс получился для 29-летнего поляка долгим — в прошлом году он сдал необходимый подготовительный экзамен. Два года назад получил право подать заявление на получение итальянского гражданства — после 10 лет с момента первого прибытия в страну.

Зелиньски живет в Италии уже 12 лет. В 2011 году он перешел из молодежного состава «Заглембе» в «Удинезе» в возрасте 17 лет. Спустя 5 лет он стал игроком «Наполи», который заплатил за него 16 миллионов евро.

За итальянские клубы поляк провел 449 матчей, забил 65 голов и отдал 56 результативных передач.