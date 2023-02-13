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Италия

Сегодня, 16:16

Полузащитник «Аталанты» Хатебур выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Ханс Хатебур получил серьезную травму колена, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Голландцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист перенесет операцию и пропустит остаток сезона.

В нынешней кампании 29-летний хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

Хатебур выступает за «Аталанту» с января 2017 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 13 миллионов евро.

ФК Аталанта
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