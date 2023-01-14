Полузащитник Бонавентура продлил контракт с «Фиорентиной»

Сегодня, 17:35
Полузащитник Джакомо Бонавентура продлил контракт с «Фиорентиной». Новое соглашение 33-летнего хавбека теперь рассчитано до 2024 года, сообщает сайт команды.
Также в договоре прописана опция продления до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Бонавентура провел за «фиалок» во всех турнирах 21 матч и забил 3 гола.
Футболист перешел в клуб из Флоренции в 2020 году на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования