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Италия

Сегодня, 13:00

Кучаев — о прогрессе Кварацхелии: «Каких-то бомбардирских качеств в России я за ним не наблюдал»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия (справа).
Фото Global Look Press
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» высказался о прогрессе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«У меня сразу всплывает вопрос: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии? Я понимаю — другие партнеры и все такое, но все равно! Да, Хвича — суперталант, никаких вопросов. Но каких-то бомбардирских качеств я за ним не наблюдал. Он силен в игре один на один, дриблинг у него хороший — это все не открытие. Но как он раскрылся в качестве бомбардира и лидера атак в Неаполе... В России такого за ним не наблюдалось», — сказал Кучаев «СЭ».

Кварацхелия перешел в «Наполи» в 2022 году из «Динамо» Батуми. Ранее он выступал за такие российские клубы, как «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь

Константин Кучаев
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ЦСКА (Москва)
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