Полузащитник «Дженоа» осужден на 6 лет по делу о групповом изнасиловании

Футболист «Дженоа» Маноло Портанова приговорен судом Сиены к шести годам тюремного заключения по делу о групповом изнасиловании, сообщает La Stampa.

Суд также установил предварительную сумму компенсации для потерпевшей в размере 100 тысяч евро.

Портанова и еще трое подозреваемых обвинялись в совершении сексуального насилия над 21-летней девушкой.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 30 мая 2021 года в квартире в центре Сиены.

Портанова уединился со студенткой, однако, согласно данным следствия, поспособствовал тому, чтобы в комнату вошли его дядя, друг и брат (несовершеннолетний на момент совершения преступления и находящийся под следствием суда Флоренции). Затем четверо мужчин изнасиловали молодую женщину.