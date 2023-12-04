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Италия

Сегодня, 10:08

Полузащитник «Интера» Барелла отреагировал на первый гол в этом сезоне серии А

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал свой дебютный гол в сезоне серии А. Футболист отметился в матче с «Наполи» (3:0).

«Благодарен всем коллегам по команде, которые поддерживали меня в непростой момент — у меня не получалось на поле, все шло не так. Поэтому этот гол я хочу посвятит именно им, а также моей семье, моей супруге и дочерям», — цитирует Бареллу fcinter1908.it.

После этого матча «Интер» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 24 очками — на пятой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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