Полузащитник «Интера» Барелла: «Станкович всегда вдохновлял меня»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал победу над «Сампдорией» (3:0) в матче 12-го тура серии А.

«Мы играем хорошо благодаря механизмам, которых нам не хватало. Так красивее играть в футбол, с таким настроем, с таким желанием. Все забитые нами голы — это результат нашей работы. Всем легче играть с таким энтузиазмом. Благодарю товарищей по команде, которые дали мне возможность забить. Станкович? Я могу только пожелать ему удачи в этом приключении, он всегда вдохновлял меня с тех пор, как я начал играть в футбол», — цитирует DAZN Бареллу.

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на пятое место в чемпионате Италии. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.