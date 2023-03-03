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Италия

Сегодня, 09:10

Чалханоглу заявил, что продлит контракт с «Интером»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что продлит контракт с «нерадзурри».

«Горжусь, что останусь в «Интере». Хочу и дальше играть здесь. Это особенный клуб», — цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста истекает в 2024 году. Он играет за «Интер» с 2021 года.

В текущем сезона на счету Чалханоглу 32 матча за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
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