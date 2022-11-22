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Италия

22 ноября, 10:37

Милинкович-Савич договорился о переходе в «Ювентус» летом 2023 года

Руслан Минаев
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, 27-летний серб будет получать 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Сумма трансфера составит около 70 миллионов евро.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 20 матчей за «Лацио», 5 голов и 7 результативных передач.

Ранее президент «Лацио» Клаудио Лотито заявлял, что клуб не будет продавать игрока.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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