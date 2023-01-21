Полузащитник «Лиона» Ауар попросил своих агентов обеспечить ему переход в «Милан»

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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар попросил своих агентов обеспечить ему переход в «Милан», сообщает итальянского издания Calciomercato.
По данным источника, несмотря на множество потенциальных претендентов, включая «Рому» и «Реал Бетис», 24-летний футболист выбрал «Милан» в качестве своего следующего места назначения.
Контракт Ауара истекает в конце сезона-2022/23, а это значит, что француз может присоединиться к команде летом в качестве свободного агента или за меньшую плату в январе.
В текущем сезоне Ауар сыграл за «Лион» 8 матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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Основные источники исследования