Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:04

Полузащитник Маккенни отказывается переходить из «Ювентуса» в «Астон Виллу»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Астон Вилла» находится в числе претендентов на полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает Goal.

Однако сам футболист пока отказывается от переезда в Бирмингем, поскольку он хочет выступать за более статусный клуб.

«Старая синьора» хочет выручить с продажи 24-летнего американца порядка 40 миллионов евро.

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Торино» становится фаворитом в борьбе за Шомуродова