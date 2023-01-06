Полузащитник Маккенни отказывается переходить из «Ювентуса» в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» находится в числе претендентов на полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает Goal.

Однако сам футболист пока отказывается от переезда в Бирмингем, поскольку он хочет выступать за более статусный клуб.

«Старая синьора» хочет выручить с продажи 24-летнего американца порядка 40 миллионов евро.

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.