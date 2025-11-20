Видео
20 ноября, 23:54

Рабьо — о восстановлении после повреждения: «Скучаю по полю! Ни один спортсмен не любит травмироваться»

Алина Савинова

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо рассказал, как проходит его восстановление после травмы икроножной мышцы.

30-летний футболист получил повреждение 17 октября во время выступления за сборную Франции.

«Я в порядке. Последние несколько недель я занимался в зале и за его пределами. Просто скучаю по полю! Чувствую себя отлично и физически, и морально. Ни один спортсмен не любит травмироваться. Жаль, что я не смог помочь команде в этот период. Мне потребовалось немного больше времени на восстановление, потому что, когда дело касается икр, нужно быть осторожным», — цитирует Рабьо DAZN.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 6 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Он присоединился к «Милану» в сентябре этого года.

