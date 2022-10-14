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Сегодня, 21:32

Полузащитник «Монцы» Сенси: «Перейти в этот клуб было лучшим решением»

Мария Гусева

Полузащитник «Монцы» Стефано Сенси поделился впечатлениями от клуба.

«Это самый спокойный момент в моей карьере. Да, потому что я играю, а это главное, учитывая то, через что я прошел. «Монца» была лучшим решением, которое я мог принять. Здесь они дают вам нужный толчок. Руководство заставляет нас чувствовать себя как дома. Абсолютно всех, кто работает в клубе», — цитирует Calcio Mercato Web Сенси.

27-летний итальянец перешел в «Монцу» из «Интера» этим летом на правах аренды. Срок соглашения действует до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Сенси провел за «Монцу» 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

Футбол
ФК Монца
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