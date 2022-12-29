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Италия

Сегодня, 16:56

Полузащитник «Монцы» Сенси: «После травмы я кардинально изменил свой подход к работе»

Мария Гусева
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Полузащитник «Монцы» Стефано Сенси рассказал о своем восстановлении после травмы. Хавбек получил перелом голени в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0).

«Я почувствовал, как сломалась кость, я сразу понял, что это серьезная травма. Я спросил себя: «Почему я?». Я кардинально изменил свой подход к работе: изменил свой рацион, внимательно отношусь к профилактике и оздоровлению. Когда вы получаете травму, страх перед новым повреждением часто берет верх. В этом году я думаю о том, чтобы выступить здесь, в «Монце», мне не нужно ничего доказывать и я не ищу мести. Я усвоил, что нужно хорошо прожить настоящее, тогда тебя ждет хорошее будущее», — цитирует Corriere della Sera Сенси.

27-летний итальянец перешел в «Монцу» из «Интера» этим летом на правах аренды. Срок соглашения действует до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Сенси провел за «Монцу» 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

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