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Италия

Сегодня, 06:37

Кварацхелия во второй раз в сезоне отметился результативными действиями в 5 подряд матчах за «Наполи»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче против «Сассуоло» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, для грузинского хавбека это 5-й подряд матч за клуб, в котором он отметился результативным действием. У Кварацхелии в этих играх 4 гола и 4 результативные передачи.

Ранее такую серию игрок демонстрировал в период с 1 по 16 октября 2022 года.

В этом сезоне на счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, 12 голов и 14 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Сассуоло
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