Сегодня, 16:22
«Наполи» на выезде разгромил «Специю» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.
В составе неаполитанцев дублем отметился Виктор Осимхен, еще один гол забил Хвича Кварацхелия, на счету которого также результативная передача.
Грузинский хавбек возглавил гонку ассистентов серии А с 9 голевыми передачами. Следом идет полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич — 8 передач.
В гонке бомбардиров Кварацхелия входит в топ-5, забив свой 8-й гол в сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования