Кварацхелия впервые в карьере забил 10 голов и отдал 10 передач в сезоне

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и результативной передачей в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0).
Таким образом грузинский хавбек забил свой 10-й гол и отдал 14-ю передачу (согласно порталу Transfermarkt) во всех турнирах.
Кварацхелия также лидирует по передачам в чемпионате Италии в этом сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования