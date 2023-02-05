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Италия

Сегодня, 16:37

Кварацхелия впервые в карьере забил 10 голов и отдал 10 передач в сезоне

Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и результативной передачей в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0).

Таким образом грузинский хавбек забил свой 10-й гол и отдал 14-ю передачу (согласно порталу Transfermarkt) во всех турнирах.

Кварацхелия также лидирует по передачам в чемпионате Италии в этом сезоне.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
1
0
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