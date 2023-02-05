Кварацхелия впервые в карьере забил 10 голов и отдал 10 передач в сезоне

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и результативной передачей в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0).

Таким образом грузинский хавбек забил свой 10-й гол и отдал 14-ю передачу (согласно порталу Transfermarkt) во всех турнирах.

Кварацхелия также лидирует по передачам в чемпионате Италии в этом сезоне.