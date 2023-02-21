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Италия

Сегодня, 17:25

Кварацхелия о «Наполи»: «Мне было сложно поверить, что я буду играть за команду серии А»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своей игре за «Наполи».

Грузинский футболист перешел в итальянскую команду из «Динамо» Батуми летом 2022 года.

«Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду — за команду черии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам. Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро», — приводит слова Хвичи сайт УЕФА.

Также 22-летний полузащитник рассказал, чем серия А отличается от других чемпионатов.

«Серия А отличается от других чемпионатов, в которых я играл. В первую очередь скоростью. Футболисты здесь очень техничные. Они превосходно играют как в защите, так и в атаке. Пожалуй, главное отличие заключается именно в скорости — в скорости самой игры», — сказал Кварацхелия.

21 февраля «Наполи» сыграет против «Айнтрахта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра во Франкфурте на арене «Дойче Банк Парк» начнется в 23.00 по московскому времени.

Хвича Кварацхелия
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