Полузащитник «Наполи» Кварацхелия забил гол в ворота «Торино»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в ворота 8-го тура чемпионата Италии против «Торино».

21-летний грузин отличился в первом тайме и сделал счет уже 3:0 в пользу неаполитанской команды.

Для Хвичи этот мяч стал уже пятым в новом сезоне серии А.

Отметим, что в стартовом составе «Торино» на этот матч после продолжительного перерыва вышел российский полузащитник Алексей Миранчук.