Лоботка: «Я хочу остаться в «Наполи». Переговоры по продлению контракта идут»

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Понятно, что я хочу остаться в «Наполи», — цитирует Corriere dello Sport Лоботку. — Переговоры по продлению контракта идут, все нормально. Спаллетти делает нас лучше. В каждом из нас есть голод, мы хотим побеждать, мы хотим подарить радость нашим болельщикам, которые являются источником энергии на стадионе и за его пределами».

Лоботка выступает за неаполитанцев с 2020 года. Срок контракта 28-летнего словака с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Лоботка провел 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.