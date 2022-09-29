Полузащитник Поль Погба рассказал, что думает о своем возвращении в «Ювентус».

Хавбек выступал в туринском клубе с 2012 по 2016 год. Этим летом он вернулся в «Юве» на правах свободного агента.

«Мне нравится думать и говорить, что выбор был сердцем. Возможно, сейчас подходящее место для возвращения. За последние три года в Манчестере я много травмировался, это время прошло не так, как я хотел, в этом нет никакой тайны.

Мы написали хорошую историю с этой командой, и я никогда не забывал «Юве», — цитирует Погба GQ.

В этом сезоне футболист пока не провел ни одной встречи за команду.