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Италия

Сегодня, 08:56

Пулишич: «Я счастлив быть в «Милане», здесь отличные игроки»

Мария Гусева
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Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал переход в итальянский клуб.

«Я счастлив быть в «Милане», здесь отличные игроки, — цитирует пресс-служба клуба Пулишича. — Не могу отрицать, что последний период был беспокойным, хотя и в хорошем смысле, и я наслаждаюсь каждым моментом. Мое решение присоединиться к «Милану» пришло после долгих обсуждений с директорами и тренером, и я очень доволен своим выбором. Руководители и тренер очень хотели, чтобы я стал частью команды».

24-летний американец подписал контракт с «Миланом» до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Пулишич выступал за «Челси» с 2019 года. Он провел за лондонцев 145 матчей, забил 26 мячей и сделал 21 результативную передачу. В составе «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Кристиан Пулишич
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