Полузащитник «Ромы» Дзаньоло хотел бы перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло склоняется к переходу в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Римский клуб предложил 23-летнему итальянцу продлить контракт, который истекает в 2024 году, но футболист ответил отказом.

Ранее появилась информация, что «Рома» отказала «Вест Хэму» в продаже полузащитника. «Молотобойцы» хотели арендовать хавбека с обязательством выкупа за 30 миллионов евро без учета бонусов.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Рому».