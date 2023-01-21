Полузащитник «Ромы» Дзаньоло хотел бы перейти в «Ювентус»

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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло склоняется к переходу в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Римский клуб предложил 23-летнему итальянцу продлить контракт, который истекает в 2024 году, но футболист ответил отказом.
Ранее появилась информация, что «Рома» отказала «Вест Хэму» в продаже полузащитника. «Молотобойцы» хотели арендовать хавбека с обязательством выкупа за 30 миллионов евро без учета бонусов.
В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Рому».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования