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Италия

Сегодня, 08:49

Рибери может объявить о завершении карьеры на следующей неделе

Руслан Минаев
Франк Рибери.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери может объявить о завершении карьеры на следующей неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главной причиной этого решения являются плохие физические кондиции 39-летнего футболиста.

Рибери может продолжить работать в «Салернитане» в качестве посла клуба. В клубе он играет с лета 2022 года.

В этом сезоне Рибери провел всего 2 матча, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2021/22 француз провел 22 матча в серии А, отметившись 3 ассистами.

Ранее футболист сообщал, что после завершения карьеры хотел бы работать тренером.

Франк Рибери
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