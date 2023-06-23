Тонали расплакался, узнав о желании «Милана» продать его

Стали известны детали потенциального перехода полузащитника Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл».

Как сообщает MilanLive со ссылкой на La Repubblica, 23-летний итальянец не хотел покидать клуб. Узнав о том, что «Милан» собирается его продать, футболист расплакался.

Отмечается, что игроку звонил главный скаут «россонери» Жоффре Монкада, который настоятельно рекомендовал Тонали согласиться на предложение «Ньюкасла». В качестве рычагов давления в случае отказа, Монкада обещал пересмотреть условия контракта до 2027 года.

На решение Тонали об уходе также повлияла отставка Паоло Мальдини с поста директора клуба.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Ньюкасл» заплатил за Тонали рекордные 70 миллионов евро.

Хавбек выступает за «Милан» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.