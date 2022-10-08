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Сегодня, 20:09

Полузащитник «Сассуоло» Фраттези признался, что хотел бы вернуться в «Рому»

Мария Гусева

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези заявил, что хотел бы играть за «Рому».

«Моей мечтой было присоединиться к «Роме» летом. Я был близок к этому, но затем сделка сорвалась. Я сделаю все возможное, чтобы в будущем присоединиться к топ-клубу», — цитирует DAZN Фраттези.

23-летний итальянец — воспитанник «Ромы». Полузащитник перешел из римского клуба в «Сассуоло» в 2017 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Фраттези провел за черно-зеленых 10 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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