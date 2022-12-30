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Италия

Сегодня, 10:59

Рабьо просит у «Ювентуса» повышения зарплаты с 7 до 10 миллионов евро в год

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо просит у клуба повышения зарплаты с 7 до 10 миллионов евро в год в ходе переговоров о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира.

Его действующее соглашение с туринцами истекает летом 2023 года.

Среди претендентов «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который летом отказался платить игроку зарплату в 10 миллионов евро за сезон.

27-летний француз в этом сезоне провел 16 матчей за «Юве», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. На ЧМ-2022 он сыграл в 6 матчах, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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