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Италия

Сегодня, 23:22

Ди Мария: «Сейчас нам надо изменить свой менталитет, все-таки мы — «Ювентус»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария прокомментировал поражение от «Монцы» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Ужасный первый тайм, мы допустили очень много индивидуальных ошибок. В результате матч оказался совсем другим, чем мы планировали. Сейчас нам надо изменить свой менталитет, все-таки мы — «Ювентус», — приводит слова Ди Марии JuveNews.

Туринский клуб занимает 13-е место после санкций, которые были наложены на команду за финансовые махинации. У «Юве» 23 очка за 20 матчей.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Монца
ФК Ювентус
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