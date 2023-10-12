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Италия

Сегодня, 20:39

Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли признался, что делал ставки на футбол

Виктория Кравченко
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Итальянский полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, что делал ставки на спортивные события. Ранее он был обвинен в этом.

По данным Corriere della Sera, 22-летний игрок решил сам сознаться в содеянном и надеется на смягчение наказания. При этом Фаджоли отметил, что никогда не ставил на матчи тех клубов, в которых он играл.

Футболист заявил, что зависим от ставок и с юных лет играет в покер.

За возможное нарушение спортивного кодекса Фаджиоли грозит дисквалификация на срок до трех лет и более, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Фаджоли в сезоне-2023/24 сыграл за «Ювентус» 6 матчей в серии А и отдал одну голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

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