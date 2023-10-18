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Италия

Сегодня, 13:04

Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли сообщил, что Тонали подсказал ему приложение для ставок

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, что футболист «Ньюкасла» Сандро Тонали подсказал ему приложение, с помощью которого можно делать нелегальные ставки.

По словам Фаджоли, это произошло в 2021 году, когда они находились в составе сборной Италии U21 в Тиррении.

«Я смотрел, как он [Тонали] играет, и спросил его, что он делает. Он сказал, что я тоже могу попробовать, потому что это не оставит следов, и заставил меня зарегистрировать свой счет. Свои первые ставки я сделал на теннис, а затем на футбол. Я использовал и другие нелегальные платформы, но я не помню всех названий, потому что они менялись каждый месяц», — приводит слова Фаджоли Football Italia.

22-летний Фаджиоли заявил, что никогда не спрашивал себя, легальна или нелегальна та или иная площадка для ставок.

«Разница была в том, что на нелегальных платформах я мог играть без предоплаты. В течение года я играл в основном на теннис, затем, с января 2022 года, я находился в стрессовом состоянии, потому что накопил долги, а с сентября того же года я начал играть на футбол, ставя большие суммы, пытаясь прийти в себя», — сказал Фаджоли.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. 17 октября полузащитник «Ювентуса» был дисквалифицирован на 7 месяцев.

Ранее Фаджоли рассказал, что у него накопились долги в нелегальных букмекерских конторах — около 1,5 миллиона евро в одной и почти 1,3 миллиона евро в другой.

Источник: Football Italia
Сандро Тонали
ФК Ювентус
Николо Фаджоли
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