Кьеза: «Это был ужасный год. Сейчас я сосредоточен на тренировках и возвращении в форму»

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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал победу над «Монцей» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
В игре он отметился голом, который стал для него первым с января 2022 года. 25-летний итальянец в начале года перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена.
«Я думаю, что против «Наполи» (1:5) мы играли очень плохо, мы не были достаточно агрессивны. Я должен поблагодарить «Монцу» за их сегодняшнее выступление. Однако мы хорошо защищались, были агрессивны, и мы знаем, что всегда можем забить гол, но нам определенно нужно играть лучше. Матч с «Аталантой» станет для нас основополагающей игрой, чтобы вернуться на тот путь, на котором мы были до «Наполи».
Это был ужасный год для меня. Сейчас я сосредоточен на тренировках и возвращении в форму. Скажем так, мне нужно набрать форму, привыкнуть играть каждые три дня. Я не привык к этому, но я стараюсь выкладываться по полной, чтобы помочь своим товарищам по команде, ведь я не мог помочь им в течение год», — приводит слова Кьезы Football Italia.
В четвертьфинале «Ювентус» встретится с «Лацио», который обыграл «Болонью» (1:0).
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