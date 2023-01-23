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Италия

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Полузащитник «Ювентуса» Локателли: «Ситуация с лишением очков повлияла на нас, скрывать бесполезно»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал ничью с «Аталантой» (3:3) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Ранее на туринцев был наложен штраф в размере 15 очков, что переместило команду Массимилиано Аллегри из верхней четверки в середину турнирной таблицы.

«Понятно, что ситуация с лишением очков повлияла на нас, скрывать это бесполезно. Мы просто должны выкладываться на поле, уважать болельщиков, с остальным мы ничего не можем поделать. Но мы стали еще более сплоченными, это правильный шаг. Аллегри говорит нам сосредоточиться только на футболе, и это то, о чем мы должны думать», — цитирует Sky Sports Локателли.

«Ювентус» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка в 19 матчах.

Футбол
ФК Ювентус
серия А
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