Локателли летом могу перейти в клуб АПЛ, но сделал выбор в пользу «Ювентуса»

22 ноября, 18:14
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли отклонил предложения из английской премьер-лиги минувшим летом. Об этом сообщил агент игрока Стефано Кастельнуово.
«Это правда, летом у Локателли было несколько хороших вариантов в АПЛ. Но у него прочная связь с «Ювентусом», и он никогда не думал об уходе», — цитирует агента Tuttosport.
Ранее сообщалось, что в подписании Локателли заинтересован «Арсенал».
Локателли выступает за «Юве» на правах аренды. Летом туринский клуб может выкупить права на 24-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Локателли провел 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования