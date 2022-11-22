Локателли летом могу перейти в клуб АПЛ, но сделал выбор в пользу «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли отклонил предложения из английской премьер-лиги минувшим летом. Об этом сообщил агент игрока Стефано Кастельнуово.

«Это правда, летом у Локателли было несколько хороших вариантов в АПЛ. Но у него прочная связь с «Ювентусом», и он никогда не думал об уходе», — цитирует агента Tuttosport.

Ранее сообщалось, что в подписании Локателли заинтересован «Арсенал».

Локателли выступает за «Юве» на правах аренды. Летом туринский клуб может выкупить права на 24-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Локателли провел 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.