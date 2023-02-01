Полузащитник «Ювентуса» Погба не сыграет в матче Кубка Италии против «Лацио»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник туринской команды Поль Погба не сможет сыграть в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио».
Ранее, 29 января, француз попал в заявку «Юве» на матч против «Монцы» (0:2) впервые после травмы.
«Помимо Бонуччи, недоступен Погба. У него проблем со сгибателями», — заявил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри на пресс-конференции.
29-летний француз еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже он получил мышечное повреждение бедра.
Матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» пройдет завтра, 2 февраля, начало — 23.00 мск.
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